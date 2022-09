Fiorentina, doccia fredda per Italiano: l’ufficialità gela anche i tifosi

Fiorentina-Verona andrà in scena nella giornata di domani allo Stadio Arechi ma per Italiano è arrivata un’ufficialità che preoccupa.

La Fiorentina, dopo il brutto ko arrivato in Conference League, è chiamata a ripartire e per farlo deve approfittare già dell’appuntamento di Serie A che si avvicina. Ospiterà infatti il Verona allo Stadio Arechi, ma per Vincenzo Italiano è arrivata un’ufficialità che preoccupa e non poco i viola.

La Fiorentina deve quindi ripartire e vuole già approfittare dell’occasione che avrà contro il Verona di Cioffi. Per Vincenzo Italiano, però, non sono arrivate buonissime notizie. In porta non ci sarà infatti Pierluigi Gollini che ha rimediato uno stop fisico proprio in Conference League contro l’Istanbul Başakşehir.

Al suo posto subentrerà e tornerà protagonista Pietro Terracciano che già nella scorsa stagione è stato molto spesso chiamato in causa. Brutte notizie allora per i tifosi viola che dovranno fare a meno del proprio portiere titolare.

Fiorentina-Verona, Gollini out nella lista dei convocati: preoccupazione per Italiano e per i tifosi viola

La Fiorentina, quindi, in attesa della gara che giocherà contro il Verona in campionato domani alle ore 15:00, ha diramato la lista dei convocati. Per Vincenzo Italiano non ci sarà Pierluigi Gollini, reduce da un ko rimediato in Conference League.

Out anche Milenkovic, però è stato recuperato Martinez Quarta per la difesa. Questi sono quindi i convocati per la squadra viola: Cerofolini, Terracciano; Biraghi, Quarta, Ranieri, Terziò, Venuti; Amrabat, Barak, Bonaventura, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev, Maleh, Mandragora, Saponara, Zurkowski; Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil.