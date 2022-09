“Spaventosamente brutta”: Fiorentina, Italiano e il flop in Conference

La Fiorentina nella bufera dopo la pesante sconfitta rimediata in Turchia: sul banco degli imputati il tecnico Italiano e l’intera squadra.

Una tonfo clamoroso, sotto tutti i punti di vista. L’Europa continua ad essere amara per la Fiorentina, reduce dalla pesante sconfitta patita in trasferta per mano dell’Istanbul Basaksehir. Una debacle che va ad aggiungersi al pareggio contro il Riga al debutto in Conference League e che rende quanto mai impervio il cammino della Viola nella competizione. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, al momento occupa l’ultimo posto: vincere le prossime 4 gare potrebbe quindi non bastare per centrare la qualificazione al prossimo turno.

Troppe le cose che non hanno funzionato ieri in terra turca, a partire dalla formazione messa in campo dal tecnico. La scelta di impiegare Sofyan Amrabat in difesa, al fianco di Igor, ad esempio non ha prodotto i risultati sperati mentre a centrocampo Rolando Mandragora, Giacomo Bonaventura e Youssef Maleh non sono riusciti a fornire un filtro adeguato. In avanti, poi, la situazione appare tragica con la squadra che fa fatica a concretizzare la mole di gioco creata.

Jonathan Ikoné, acquistato nello scorso gennaio dal Lille per una cifra vicina ai 15 milioni, continua ad essere un oggetto misterioso e ieri ha perfino rimediato un cartellino rosso evitabile. Un rebus pure Arthur Cabral e, soprattutto, quello che doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti del club ovvero Luka Jovic. Il primo ha segnato una rete in 8 presenze mentre il secondo ha un bilancio perfino peggiore: un centro in 11 gare. Tanti problemi quindi, che il tecnico dovrà cercare di risolvere presto.

Fiorentina, clima teso dopo la sconfitta rimediata in Turchia

Intanto, nell’ambiente, l’aria ha iniziato ad essere pesante. La tifoseria, al termine della partita, ha fischiato sonoramente i calciatori mentre Italiano, in conferenza, li ha attaccati in maniera frontale (“squadra senz’anima”). Oggi andrà in scena un nuovo confronto tra le parti in vista della prossima partita di campionato in programma domenica contro il Verona ma resta la rabbia per la sconfitta

Tante le critiche rivolte in queste ore al club: ad avanzarle, tra gli altri, è stato il ‘Corriere dello Sport’ che non ha usato giri di parole per stroncare la prestazione della squadra. “La più assurda, folle, sbagliata, incomprensibile e inaccettabile Fiorentina degli ultimi due anni. Fa spavento da quanto è brutta, insulsa, senza niente dentro”. La crisi, alla luce anche degli ultimi risultati in Serie A, ormai è conclamata.