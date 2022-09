Sorpresa Sassuolo, D’Andrea titolare: chi è il giovane talento neroverde

Torino-Sassuolo, sorpresa tra le formazioni ufficiali del match: Alessio Dionisi lancia dal primo minuto il giovane Luca D’Andrea.

Oggi Moukoko ha segnato il suo secondo gol in Bundesliga, regalando al Borussia Dortmund la vittoria contro lo Schalke 04 e il primato in classifica, complice la contemporanea sconfitta del Bayern Monaco sul campo dell’Augusta. Moukoko è un ragazzo classe ‘2004, soltanto il 20 novembre compirà diciotto anni. In Germania non fa notizia, in Italia genera anche scalpore.

Da pochi minuti sono ufficiali le formazioni di Torino-Sassuolo, Dionisi nel tridente d’attacco ha schierato Luca D’Andrea, che ha compiuto diciotto anni soltanto lo scorso 6 settembre. Il Sassuolo ha investito per prenderlo dalla Spal, dove aveva incantato chi segue i campionati giovanili.

Sassuolo, la storia del giovane Luca D’Andrea

Ha trascinato l’Under 15 ai quarti di finale dei play-off nazionali, si è confermato in Under 16, in Under 17 la consacrazione del suo talento, la Spal addirittura si ferma solo in semifinale ai supplementari contro la Roma. In Primavera col Sassuolo un solo gol da gennaio ad oggi ma nove assist. È un esterno offensivo, di piede mancino, ricorda Matteo Politano, ama partire da destra e venire dentro al campo.

Qualità tecniche da napoletano cresciuto giocando per strada, spicca per controllo, conduzione di palla e tecnica in velocità, è partito dal quartiere Ponticelli, da quelle zone con la Mep Calcio, la Mariano Keller e la Calcio AzzurrI di Torre Annunziata. All’età di quattordici anni il trasferimento alla Spal, brava a crederci e a formarlo, poi il Sassuolo con il responsabile del settore giovanile Francesco Palmieri ha deciso di cogliere un’altra sfida fino a convincere Dionisi a farlo debuttare direttamente dal primo minuto