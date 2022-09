Juventus, Allegri spiazza i tifosi: “Fatelo con Inter e Milan”

Dopo una settimana complicatissima, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri risponde alle tante critiche che lo hanno investito.

Nell’estate 2021 Massimiliano Allegri veniva richiamato in fretta e furia dalla Juventus per riportare la squadra in alto. Fallita la rivoluzione targata Maurizio Sarri, fallito l’esperimento legato a Andrea Pirlo, la Vecchia Signora tornava ad affidarsi al tecnico dei 5 Scudetti in 5 anni. La cui importanza forse aveva finito con il sottovalutare.

Il problema è che il secondo matrimonio fino a oggi non è stato affatto indimenticabile. E corre il rischio di essere già alle battute finali. La causa? La cronica assenza di un gioco accettabile e, stavolta, anche i risultati negativi.

Nel corso dell’ultima settimana la Juventus ha pareggiato con la Salernitana e perso con il Benfica. Il risultato con i campani è stato a lungo contestato a causa di un errore del VAR sul gol della vittoria bianconera, ma resta comunque deludente. Mentre l’Europa, un tempo obiettivo concreto, vede Bonucci e compagni a rischio eliminazione nella fase a gironi.

Mentre prepara la prossima sfida con il Monza, in cui rivoluzionerà parzialmente la formazione titolare, Massimiliano Allegri si è infine espresso sulla situazione in una chiacchierata con Mario Sconcerti finita sulle pagine del Corriere della Sera.

Crisi Juventus, la versione di Allegri

L’esperto giornalista riporta lo scambio di opinioni con il tecnico della Juventus. Che dopo aver analizzato i tanti gol incassati da una difesa un tempo impenetrabile e la sconfitta con il Benfica, a suo dire frutto di episodi sfavorevoli, si chiede se abbia commesso errori.

“Me lo chiedo perché sono molto dispiaciuto per questa situazione. Poi mi dico che la Juventus era stata pensata in un altro modo. Con la mediana Rabiot–Paredes–Pogba, Locatelli primo cambio, Di Maria e Chiesa sulle fasce con Vlahovic centravanti.”

Quella di adesso per il tecnico “è una squadra virtuale. A gennaio potremo contare nuovamente su Chiesa e Pogba, ma cosa potremo chiedere loro da subito? Mica sono biciclette, avranno bisogno di tempo per tornare al 100%”.

Infine la provocazione: “Provate a togliere cinque titolari all’Inter o al Milan. Poi vediamo cosa succede e se vanno in difficoltà”.