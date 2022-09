Torino, Juric lancia l’allarme in diretta: “C’è una cosa che mi preoccupa”

Torino-Sassuolo, sconfitta all’ultimo secondo per la formazione granata di Ivan Juric. Il tecnico lancia l’allarme in diretta tv.

Il Torino di Ivan Juric esce sconfitto dal match del sabato sera contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il club granata finisce in ginocchio in pieno recupero, piegato da una rete all’ultimo secondo firmata da Alvarez.

Lo 0-1 finale è una vera e propria beffa per i tifosi di casa che, ora, sono decisamente preoccupati per la scarsa capacità dei propri attaccanti sotto porta. Anche il tecnico dei piemontesi ha lanciato l’allarme in diretta televisiva su ‘DAZN’, mettendoci la faccia e parlando senza peli sulla lingua.

Torino, Ivan Juric a ‘DAZN’

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Mi è piaciuto poco, abbiamo fatto male. Non abbiamo seguito la gara, tanta lentezza e tanti errori. Mancavano giocatori che davano ritmo, ma non è una scusa. Quella di oggi è una brutta partita, la sensazione è che non eravamo giusti. La fase offensiva? La partita era tutta lì, nell’attaccare alle spalle e far uscire il terzino. Vlasic doveva infilarsi, ma potevamo fare molto meglio nei primi 60 minuti. Il nostro ritmo non è stato sufficientemente buono. Abbiamo fatto scelte sbagliate. Volevo dare una scossa e stravolgere per dare una mossa, ma è andata male. Prestazione negativa”.

Poi continua: “Se mi manca un attaccante da venti gol? Siamo la squadra meno fisica della Serie A. Noi abbiamo perso molti giocatori di fisicità. La fisicità è una cosa importante. Poi abbiamo sbagliato talmente tanti passaggi… è una cosa devastante. Bisogna fare meglio e noi non l’abbiamo fatto. Oggi la gara contro il Sassuolo era facilmente interpretabile, si doveva fare meglio. Quello che mi preoccupa è che mi sembra che se i ragazzi non sono al 100% fanno fatica. Al momento, a quanto pare, io non ho trovato la soluzione giusta”.