Alvarez salva il Sassuolo a tempo scaduto: beffa per il Torino di Juric

Torino-Sassuolo si è appena conclusa. Il match delle ore 20:45 del settimo turno di Serie A 2022/2023 è finito da pochi minuti.

Da pochi istanti è arrivato il triplice fischio di Torino-Sassuolo, gara che chiude il sabato della settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico Grande Torino, Ivan Juric e Alessio Dionisi si sono sfidati per i tre punti.

Alla fine del match, però, solo Alessio Dionisi è riuscito a conquistare il bottino pieno, visto lo 0-1 finale. Il triplice fischio del direttore di gara Baroni di Firenze ha, infatti, decretato la vittoria dei neroverdi.

Torino-Sassuolo, la sintesi del match

Un solo gol e poche emozioni sul terreno di gioco dell’impianto sportivo dei granata. Entrambe le squadre sciupano diverse occasioni e sono troppo imprecise negli ultimi venti metri di gioco.

Nel primo tempo al minuto 37 i granata passano in vantaggio con Valentino Lazaro. Il giocatore si avventa su un pallone vagante e con un piattone destro di controbalzo mette il pallone in rete. Tap in vincente che, però, lascia l’esultanza strozzata in gola. La rete viene annullata dopo il consulto col VAR: posizione di fuorigioco di Vlasic ad inizio azione. La svolta arriva a dieci secondi dal termine, quando il tabellone passa sullo 0-1 grazie alla rete di Alvarez. La sua rete al minuto 93 regala i tre punti ai suoi. Al 90′ lo score segna lo 0-1 finale.

Classifica Serie A

Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 10, Torino 10*, Sassuolo 9*, Spezia 8*, Salernitana 7*, Empoli 7*, Fiorentina 6, Lecce 6*, Bologna 6*, Verona 5, Cremonese 2, Sampdoria 2*, Monza 1

*una partita in più