La Juventus subito in campo dopo lo scivolone in Champions: segui LIVE la partita tra bianconeri ed il Monza su SerieANews.com

Il periodo di crisi non sembra terminare. E la Juventus, adesso, è chiamata a reagire sul doppio fronte tra campionato ed Europa. Lo scivolone col Benfica ha mostrato ulteriori crepe ed incertezze nell’impianto tattico di Allegri, ma il tempo per leccarsi le ferite è finito. Contro il Monza, i bianconeri dovranno dare subito prova di una reazione vera e concreta.

Dinanzi, però, troveranno una squadra potenzialmente galvanizzata dal cambio di panchina. E con l’ex Palladino all’esordio da allenatore in Serie A, la sorpresa rischia di essere dietro l’angolo. Anche perché il Monza è a caccia di punti e risultati che possano risollevare questo strano avvio di stagione e la Juventus rischia di essere (in questo momento) un bersaglio non troppo proibitivo.

Monza-Juventus, le probabili formazioni

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. Allenatore: Palladino.

JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore: Allegri (in panchina Landucci).