“Via a gennaio”: Inter, decisione presa dal club e tifosi spiazzati

La società nerazzurra sta considerando l’idea dell’addio se non dovesse cambiare nulla in questi mesi: la pazienza è giunta al limite

L’Inter vuole riprendere a spingere forte per guadagnare terreno in classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno due punti di ritardo sulla vetta ma occupano la sesta posizione. La formazione milanese può ottenere un’iniezione importante dal lunch match con l’Udinese, squadra apparsa fino a questo momento in buona forma.

Nel frattempo, il ‘Corriere dello Sport’ di questa mattina ha parlato di una clamorosa novità che potrebbe colpire la formazione nerazzurra nei prossimi mesi. La società interista infatti è pronta ad assumere una posizione forte nel caso in cui non dovessero registrare novità economiche. Il quotidiano romano ha spiegato nel dettaglio ciò che può accadere.

Inter, Digitalbits cancellato dalle maglie dopo il Mondiale: se non salda i pagamenti, i nerazzurri seguiranno due strade

L’Inter potrebbe salutare il suo sponsor principale nel caso in cui Digitalbits non dovesse coprire gli emolumenti previsti dal contratto. L’azienda non ha adempiuto al pagamento della rata estiva e i nerazzurri a questo punto cominciano a temere pure per quella di ottobre.

Se queste due rate non dovessero essere saldate, alla ripresa del campionato dopo il Mondiale in Qatar, da gennaio dunque il marchio non comparirà più sulle maglie dei nerazzurri. Lo ha rivelato il ‘Corriere dello Sport’, che ha anche scritto come nella società interista vi sia ormai certo scetticismo a riguardo di un pagamento.

Proprio alla luce di ciò, già da un po’ di tempo è scattata la ricerca di un altro main sponsor. Un’operazione che generalmente richiede un margine ampio per essere conclusa ma che adesso, considerata l’esigenza, l’Inter confida di chiudere in due-tre mesi. Sarebbero già saltate fuori 3-4 opportunità interessanti ma se ciò non dovesse concretizzarsi, allora la società nerazzurra prenderà in considerazione l’idea di arricchire la propria maglia con il marchio di un’associazione che opera a scopo benefico. Inoltre, i nerazzurri entreranno a collaborare con One Football e Sorare per gli NFT.