Juve, ancora guai per Allegri: il problema ora è nello spogliatoio

Clima teso nella Juventus dopo le parole non autorizzate di Max Allegri al ‘Corriere della Sera’: frizioni evidenti nel gruppo bianconero

La Juventus proverà a mettersi alle spalle i cattivi pensieri nella trasferta con il Monza. La squadra bianconera finora si è espressa al di sotto delle aspettative della vigilia della stagione e i tifosi juventini hanno cominciato a riproporre l’hashtag ‘allegriout’ tanto di moda nell’ultimo anno.

A rendere il clima ancora più agitato ci ha pensato pure l’allenatore livornese a causa di alcune dichiarazioni rilasciate a Mario Sconcerti e riportare sul ‘Corriere della Sera’ di ieri. Parole che non sono piaciute a parte della dirigenza bianconera, specie in quel partito non allegriano, come li ha distinti ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi. La vicenda potrebbe arricchirsi di altri capitoli.

Juventus, Allegri a rischio multa per l’intervista non concordata: società e giocatori scontenti, caos bianconero

Allegri, come ha scritto ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato di aver fatto delle chiacchiere all’amico Mario Sconcerti, che non sentiva da quattro anni, ma che non ci volesse lui per capire che finora non ha avuto la Juventus reale e che quella vista finora è soltanto una versione virtuale.

Tempi e modi non sono stati apprezzati, soprattutto alla luce del fatto che Allegri era stato tra i primi a dire che bisognasse lavorare tanto e parlare poco. Ora, considerate le dichiarazioni non concordate, il tecnico sembra rischiare pure una multa da parte della società.

Con alcuni calciatori, come Locatelli, Paredes e Cuadrado che sono stati tirati in ballo e scaricati da Allegri. Inoltre, spiega ancora la ‘rosea’, in settimana ha avuto un confronto con la squadra perché in modo particolare i nuovi lamentano il fatto di non comprendere ciò che a loro viene richiesto dal tecnico. Aria, dunque, abbastanza frizzantina in un periodo in cui i risultati non sono certamente favorevoli considerato che la Juventus non vince da fine agosto. In conferenza stampa, poi, l’allenatore livornese ha liquidato con una battuta la possibilità di un esonero.