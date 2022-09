“Non vorrei che…”: la Lazio reagisce, ma Sarri è senza filtri in diretta

La Lazio supera nettamente la Cremonese, ma a far discutere sono le dichiarazioni del tecnico Sarri nell’immediato post partita.

Una Lazio straripante ha la meglio sulla neopromossa Cremonese. I biancocelesti calano il poker con la doppietta di Ciro Immobile e le reti di Milinkovic-Savic e Pedro. Umore quindi al massimo nello spogliatoio biancoceleste dopo i patemi europei di giovedì scorso.

“Non vorrei che fosse solo una reazione.” A gettare un po’ d’acqua sul fuoco, abbassando gli entusiasmi e razionalizzando il risultato, ci ha però pensato il tecnico Maurizio Sarri nel dopopartita ai microfoni di DAZN. Dopo il successo di questo pomeriggio il tecnico invita alla calma e cerca di indirizzare i suoi già su binari di continuità.

“Spero che questa vittoria significhi l’inizio di un momento nel quale abbiamo capito perché certe cose non funzionavano.” ha continuato Sarri. “Se giochi ogni tre giorni può capitare di arrivare scarico. Ma noi a volte succedeva di non arrivarci proprio. Spero che questa vittoria significhi consapevolezza. Adesso arriva la sosta: è dura giocare ogni tre giorni con un calendario così fitto, però a me la sosta per le nazionali non piace.”

Lazio, Sarri si gode i suoi big Immobile e Milinkovic-Savic

Il tecnico biancoceleste fa poi un passaggio sui suoi due big: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, entrambi in gol quest’oggi contro la Cremonese. “Immobile è sottomedia.” scherza Sarri. “In questo momento se ha cinque occasioni segna quattro gol! In area è fenomenale!”

Il discorso si sposta poi sul centrocampista serbo: “Secondo me non si è ancora espresso al suo massimo. E’ un talento che può crescere ancora, non ha espresso il suo massimo! E’ un giocatore fenomenale che però può migliorare in concretezza. A volte perde palla in maniera banale.”