Reagiscono Lazio e Fiorentina, la Juventus sprofonda a Monza

Colpaccio del Monza che ottiene la prima vittoria contro la Juventus, a valanga la Lazio. Vince anche la Fiorentina sul Verona.

Tre gare nel pomeriggio di Serie A 2022/23. Dopo l’incredibile tonfo dell’Inter contro un’Udinese sempre più sorprendete in questo inizio di stagione, conquistano i tre punti anche Lazio, Fiorentina e, incredibilmente, il Monza contro la Juventus.

Tutto facile per la Lazio che supera, grazie al solito Immobile, la neopromossa Cremonese. Nei primi 20′ l’attaccante italiano fa già doppietta. Ci pensa poi Milinkovic-Savic a fine primo tempo a mettere dentro il terzo gol. Nella ripresa l’inerzia non cambia, con i biancocelesti, mai in difficoltà, che fanno anche il quarto gol con Pedro.

Di misura invece la Fiorentina che, dopo alcuni passaggi a vuoto, trova il successo contro l’Hellas Verona. A decidere il match del Franchi ci pensa Ikone in gol al quarto d’ora del primo tempo. La Fiorentina avrebbe anche l’opportunità di fare 2-0, ma Biraghi fallisce dagli undici metri. Nella ripresa però il Verona non riesce a rimetterla in piedi e la Fiorentina riesce anche a raddoppiare nel finale con Gonzalez.

Serie A, incredibile a Monza: prima vittoria contro la Juventus

Il risultato più clamoroso arriva però da Monza dove i padroni di casa hanno la meglio contro una Juventus sempre più in difficoltà. I bianconeri giocano per più di un tempo in inferiorità numerica dopo il rosso sventolato a Di Maria. Il Monza è quindi bravissimo ad approfittarne e a passare clamorosamente in vantaggio al 74′ con il neo entrato Gytkjaer.

Ecco la classifica aggiornata dopo i tre match delle ore 15: Udinese 16, Napoli* 14, Atalanta* 14, Milan* 14, Lazio 14, Roma* 13, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2