Roma, sconfitta e squalifica per Mourinho: Atalanta capolista

Successo dell’Atalanta di Gasperini che grazie al gol di Scalvini batte la Roma di José Mourinho e vola in testa alla classifica di Serie A.

Match di alta classifica alle 18. Da un lato la lanciatissima Atalanta di Gasperini, ansiosa di approfittare dello scontro diretto tra Napoli e Milan, ma soprattutto di riprendere la vetta della classifica, dall’altro la Roma di Mourinho.

L’incredibile vittoria dell’Udinese contro l’Inter obbliga i nerazzurri alla vittoria. Dall’altro lato la Roma vuole approfittare del fattore campo per mettere in cascina punti in uno scontro diretto che, a fine campionato, potrebbe pesare molto per quanto riguarda la classifica.

Gara che inizia subito in salita per l’Atalanta che, dopo solo 5′ di gioco deve fare a meno del suo portiere titolare. Musso infatti si scontra con Demiral ed ha la peggio. Costretto ad uscire i guantoni passano a Sportiello il quale subito si mostra sicuro. L’Atalanta, registrata la difesa, passa in vantaggio a fine primo tempo con il giovanissimo Scalvini.

Atalanta, colpaccio a Roma: Gasperini di nuovo in testa alla classifica

Nella ripresa la Roma prova a pareggiarla. Tante polemiche per un contatto Zaniolo–Okoli, che costa il rosso a Mourinho per proteste. Episodio che si ripete esatto nemmeno un minuto dopo. Anche stavolta la decisione non sorride ai giallorossi. L’Atalanta resiste e porta fino al 90′ il risultato. Al triplice fischio i bergamaschi sorridono: Olimpico espugnato, tre punti portati a casa e testa della classifica agguantata. In attesa logicamente del match tra Milan e Napoli che potrebbe costringere i nerazzurri ad avere nuovamente compagnia in vetta.

Ecco la classifica: Atalanta 17, Udinese 16, Napoli* 14, Milan* 14, Lazio 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2