Roma-Atalanta, scontro tremendo: paura e sostituzione immediata

Brutto scontro durante Roma-Atalanta. Il calciatore è costretto a lasciare il campo dopo nemmeno 10′ dall’inizio dell’incontro.

Il prepartita di Roma-Atalanta, sfida che vede la squadra di José Mourinho affrontare la capolista in coabitazione (almeno prima del successo dell’Udinese contro l’Inter), ha visto il forfait di Paulo Dybala.

L’argentino ha infatti accusato un problema fisico e ha dovuto rinunciare ad iniziare il match. Dopo nemmeno 10′ di gioco però anche l’Atalanta subisce un infortunio decisamente pesante. Il portiere nerazzurro Musso è infatti stato costretto a lasciare il campo a causa di un duro scontro con il compagno di squadra Demiral.

Lo scontro, decisamente duro, ha visto il successivo intervento dello staff medico nerazzurro che ha soccorso un Musso visibilmente stordito. Dopo qualche istante di attesa, e il gioco per regolamento fermo, Gasperini ha subito provveduto alla sostituzione del suo numero uno. Al suo posto è entrato Sportiello. Per Demiral, altro giocatore coinvolto nello scontro, nessun problema da rilevare, con il difensore che ha continuato regolarmente la sua partita.

Atalanta, infortunio di Musso: si rivede Sportiello

L’infortunio accorso a Juan Musso, riapre le porte della titolarità a Sportiello. L’ex numero uno atalantino, che nelle ultime stagioni è scivolato proprio dietro Musso nelle gerarchie di Gasperini, è all’esordio stagionale. Al momento del cambio la partita era ferma sullo 0-0.

Da valutare adesso le condizioni di Musso. Lo scontro con Demiral l’ha decisamente visto avere la peggio. Se il difensore non ha riportato particolari problemi, a parte un leggero fastidio subito rientrato, le condizioni del portiere saranno invece da valutare nelle prossime ore. Certamente Gasperini spera di averlo a disposizione quanto prima, nel frattempo però Sportiello potrebbe mettersi in mostra per mettere in crisi le gerarchie in casa Atalanta.