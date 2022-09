“Mai cosi”: Milan, il dato assurdo che si nasconde nella partita col Napoli

Ieri il Milan è uscito a mani vuote dalla sfida col Napoli. Nella squadra di Pioli, però, si nasconde un dato mai visto prima.

Non si può dire certo che il Milan visto ieri a San Siro sia una squadra che abbia meritato la sconfitta. La partita giocata col Napoli ha visto, tutt’altro, una compagine pronta a dare tutto, con grande ordine e consapevolezza di sé. Il Napoli, d’altro canto, è riuscito a portare a casa il massimo risultato possibile con grande determinazione, e con un decisivo Cholito Simeone pronto a mettere dentro l’assist di Mario Rui quando le squadre erano ancora sull’1-1.

Milan che, dunque, è uscito dal campo con grande amarezza, come testimoniato anche dallo stesso Stefano Pioli. Proprio lui, durante l’intervista ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita, si è lasciato andare ad uno sfogo legato proprio all’insoddisfazione per quanto raccolto in campo. Ci sono, però, anche degli elementi interessanti che l’allenatore può portare a casa.

Milan, Giroud mai cosi: in dieci anni non ci era mai riuscito

Uno di quelli che sta davvero trascinando la squadra in ogni punto, è di sicuro Olivier Giroud. L’attaccante francese è una presenza fondamentale per l’attacco rossonero. Ogni pallone (o quasi) che finisce nella metà campo avversaria, viene toccato da lui e giocato per alimentare la manovra.

Alcuni dati, tra l’altro, rendono questo inizio di stagione davvero unico per il centravanti classe ’86. Ieri – come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – è andato a segno per la terza volta di fila in A, non succedeva dal 2020 con la maglia del Chelsea in Premier League. Ma c’è ancora un altro dato ancora più interessante.

Contro il Napoli, infatti, Giroud ha cercato la porta per 8 volte in 90′ minuti: in dieci anni di carriera nei cinque top campionati europei non aveva mai fatto registrare un dato di questo tipo. Insomma, in questa prima fase della stagione – al netto della sconfitta di ieri – anche Giroud (oltre a Pioli) ‘is on fire’.