Milan-Napoli, l’amarezza di Pioli: “Abbiamo perso perché…”

Le parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta del suo Milan in casa contro il Napoli: svelato il motivo dell’1-2

Il Milan ha perso contro il Napoli nel big match di questa domenica sera. Un 1-2 che fa felici i tifosi partenopei e Luciano Spalletti, in tribuna dopo l’espulsione contro lo Spezia. Per Stefano Pioli tanti punti da analizzare, soprattutto per il solo gol segnato nonostante tanti tentativi che si sono infranti contro Meret o la traversa. Con questa sconfitta, i partenopei vanno a +3 proprio sul Milan, al primo posto e a pari punti con l’Atalanta a 17.

Il gol decisivo è stato segnato da Giovanni Simeone su assist di Mario Rui, una gran torsione di testa che non ha lasciato scampo a Maignan. Dopo il gol dell’argentino, il Milan ha provato a riversarsi in avanti senza però trovare la via del gol. Tra l’altro, Kalulu ha anche colpito la traversa con Meret battuto in uscita.

Milan-Napoli, Pioli: “Ecco perché abbiamo perso”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando i motivi dell’1-2 contro il Napoli: “Non dovevamo perderla. Nelle due aree non ci abbiamo messo quella qualità e determinazione che serve. Poi il calcio è anche questo. Abbiamo giocato meglio del Napoli, tirato tantissime volte in porta. Eravamo gli unici imbattuti nei top 5 campionati europei da gennaio. Un peccato perderla con una prestazione del genere”.

Parole che dimostrano tutta l’amarezza dell’allenatore del Milan, che ammette l’importanza di questa partita. E ricordando il record che resisteva da gennaio scorso: i rossoneri perdono per la prima volta dopo otto mesi in partite ufficiali. Il rimprovero di Pioli è soprattutto per la poca cattiveria sotto la porta avversaria e il modo di difendere in occasione dei gol del Napoli.