“Situazione grave”: crisi Inter, c’è l’appello ad Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la stagione in maniera terribile. Quattro sconfitte ufficiali in poco più di un mese di calcio.

Il secondo anno sulla panchina dell’Inter è molto più difficile del previsto per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. La società ha lavorato duramente per accontentare le richieste del tecnico, non ha ceduto nessun big ed ha rinforzato la rosa con giocatori di qualità ed esperienza.

Nonostante ciò il primo mese del club milanese è stato finora disastroso. L’Inter ha collezionato tre sconfitte in campionato ed una in Champions league e la situazione è complicata da ambo le parti. L’ultimo turno di campionato ha visto i nerazzurri soccombere sotto i colpi della sorprendente Udinese di Sottil.

Nel corso del consueto appuntamento Twitch con la Bobo Tv l’ex giocatore, tra l’altro anche dello stesso club nerazzurro, Daniele Adani è intervenuto duramente sulla squadra di inzaghi. Ecco le sue parole: “In squadra manca un leader, però la situazione mi sembra molto grave. L’Inter giocava bene lo scorso anno, al di là dei risultati”.

Adani preoccupato sull’Inter

L’ex difensore ha commentato la situazione del club nerazzurro provando a capire i motivi delle grosse difficoltà in casa Inter. Adani ha cosi proseguito: “Il problema è che lidee invecchiano velocemente e ora serve qualche scelta drastica e molto forte. I giocatori sembrano davvero piatti”.

Uno dei misteri di questo inizio stagione è la situazione di Robin Gosens. A fine mercato il terzino sinistro è stato vicino all’addio, ma alla fine è rimasto a Milano. Adani parlando di Gosens si è posto un importante quesito: “Inzaghi ha fatto tanti cambi nell’ultimo match, lanciando D’Ambrosio e Dimarco. Ma Gosens? Perchè gioca poco? Qualcuno ce lo spieghi”