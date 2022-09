“Disastro”: Torino, la frase inaspettata dopo la beffa

“Un disastro”, il calciatore del Torino non ha usato mezzi termini per descrivere la sconfitta di sabato contro il Sassuolo

Contro il Sassuolo è arrivata la terza sconfitta di questo campionato per il Torino. I granata hanno perso la possibilità di scalare la classifica. All’Olimpico Grande Torino però la prestazione della squadra di Ivan Juric non è stata all’altezza di altre occasioni. Per la formazione del presidente Urbano Cairo rimane però il rammarico per avere incassato il gol che ha deciso la gara a pochi secondi dal termine.

I granata hanno avuto il predominio sotto il piano del possesso palla, chiudendo con il 58%, ma hanno calciato in porta soltanto in tre occasioni. I neroverdi di Dionisi sono stati molto più cinici e hanno calciato nello specchio in cinque circostanze. Milinkovic-Savic ha espresso il suo disappunto ad un tifoso al termine della gara.

Torino, Vanja Milinkovic-Savic senza pace: “Un disastro, un disastro”, il disappunto raccolto da un tifoso granata

Il kappaò è arrivato al termine di una gara storta per il Torino, che peraltro ha incassato la rete della sconfitta siglata da Augustin Alvarez Martinez al 93’. La squadra di Ivan Juric dovrà provare a riscattarsi dopo la sosta. Il primo ottobre tuttavia il confronto che attende i granata non è dei più semplici. Il Toro affronterà infatti la capolista Napoli al Maradona.

Nel frattempo, come ha riferito l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il portiere Milinkovic-Savic non ha preso bene la battuta d’arresto di sabato con il Sassuolo. Il portiere serbo, che si è dovuto arrendere ad Alvarez Martinez dopo aver compiuto alcune buone parate, ha espresso il suo disappunto ad un tifoso.

L’estremo difensore e il sostenitore hanno avuto il breve dialogo all’autogrill di Settimo Torinese Sud sull’autostrada Torino-Milano. Il portiere in quel momento era in compagnia di alcuni amici quando il tifoso gli si è avvicinato per rincuorare il serbo. La sua risposta però è stata emblematica. “Un disastro, un disastro”, ha risposto Vanja Milinkovic-Savic facendo riferimento alla gara.