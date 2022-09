Italia-Inghilterra, appello ai tifosi in diretta tv: può succedere a San Siro

Aria di Nazionale. Con lo stop al campionato di Serie A, i tifosi del Belpaese attendono con ansia la sfida Italia-Inghilterra di Nations League.

Italia-Inghilterra è alle porte. Manca sempre meno alla super sfida del girone di Nations League 2022/2023 che vedrà coinvolta la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, gli azzurri hanno dato inizio al nuovo ciclo, pregno di desiderio di riscatto e di rivoluzione.

Largo ai giovani, senza però dimenticare i pilastri della Nazionale trionfante ad Euro 2020. Ci saranno tante nuove sorprese e, ovviamente, non ci sarà Giorgio Chiellini, oramai ritiratosi dalla Nazionale dopo l’ultimo successo agli Europei. Proprio di lui, però, ne ha parlato Francesco Acerbi.

Italia-Inghilterra, l’appello di Acerbi ai tifosi

Il difensore dell’Inter, ex Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Rai Sport’ in vista della sfida contro l’Inghilterra e contro l’Ungheria. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Dobbiamo rimboccarci le maniche al fine di poter dare qualcosa in più. L’assenza di Chiellini? Giorgio era il più esperto, era uno che nello spogliatoio pesava. Un grande uomo, un vero e proprio punto di riferimento che in campo dava tutto se stesso. Nello spogliatoio manca un leader come lui, ma ce ne sono altri”.

Poi conclude con un appello ai tifosi che saranno presenti a San Siro per la sfida contro gli inglesi di Gareth Southgate: “Questa Nazionale ha bisogno di applausi e sostegno. Penso e spero che a San Siro ci sarà tutto questo”.