“C’era meno ambizione”: Juventus, bordata pesantissima dopo l’addio

Già alle prese con un momento difficilissimo la Juventus deve pure prendere atto di una dichiarazione che scatenerà non poche polemiche.

La stagione 2022/2023 della Juventus non è certo cominciata come tifoseria e dirigenza avevano sperato in estate. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha infatti vinto solo due delle dieci gare giocate fino a oggi, accumulando un grande ritardo in campionato e registrando 0 punti sui 6 disponibili nelle gare giocate fino a oggi in Champions League.

Una situazione insostenibile per una squadra come quella bianconera, che in estate ha operato sul mercato portando a Torino tanti grandi nomi. Paredes però deve ancora prendere le misure con i nuovi compagni, così come Kostic, mentre Di Maria è stato disponibile a fasi alterne e Pogba a oggi risulta ancora indisponibile.

Anche Bremer è in difficoltà. Il centrale difensivo ex Torino fatica a replicare lo straordinario rendimento avuto in granata nel corso dell’ultima stagione, che gli è valso la scelta da parte del club come erede di Matthijs de Ligt ceduto al Bayern Monaco.

Proprio l’olandese, che già in estate si era reso protagonista di alcune dichiarazioni polemiche nei confronti del suo vecchio club poi parzialmente ritrattate, è tornato a parlare. Lo ha fatto con l’emittente televisiva del suo Paese NOS, non risparmiando un’ulteriore bordata alla Vecchia Signora.

De Ligt: “Il Bayern Monaco ha più ambizione della Juventus”

Un passaggio breve ma intenso. Poche parole, ma estremamente taglienti soprattutto considerando il già difficile momento che vive la Juventus. In crisi di gioco, infortuni e risultati il club bianconero deve anche incassare un ingeneroso paragone con il fortissimo Bayern Monaco, squadra dove De Ligt gioca da alcuni mesi.

“Penso che il trasferimento al Bayern per me sia stato un salto di qualità. È una squadra con grande ambizione che vuole vincere la Champions League. Alla Juventus c’era un po’ meno ambizione in questo senso”.

Le parole dell’olandese scateneranno sicuramente nuove polemiche. Qualcosa di cui la Vecchia Signora, che cerca disperatamente di rialzare la testa dopo uno dei peggiori avvii di stagione di sempre, in questo momento certo non aveva bisogno.