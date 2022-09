Conte di nuovo in Serie A, è tutto vero: la notizia spiazza tutti

Secondo clamorose indiscrezioni Antonio Conte starebbe per tornare in Serie A in un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri.

Il 26 maggio 2021, all’indomani di uno Scudetto in un certo senso storico vinto alla guida dell’Inter, Antonio Conte si dimetteva dalla guida del club nerazzurro lasciando la Serie A. Pochi mesi più tardi, il 2 novembre, sarebbe andato a sedersi sulla panchina del Tottenham Hotspur in cerca di rilancio al posto di Nuno Espirito Santo. Oggi, a quasi un anno di distanza, si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile ritorno in Italia.

Il tecnico pugliese ha rianimato gli Spurs, chiudendo la stagione 2021/2022 al 4° posto e riportandoli in Champions League. Quest’anno è stato invece protagonista di una partenza a razzo: 17 punti in 7 giornate in Premier League, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, 16 gol segnati (2° miglior attacco del torneo) e appena 7 subiti.

Gli ingredienti per un matrimonio lungo e felice con il Tottenham ci sono tutti, ma con il contratto in scadenza a giugno 2023 ancora non rinnovato tutto può succedere. E sembra che sia così, dato che secondo il giornalista Tancredi Palmeri Conte potrebbe presto tornare in Serie A. Con destinazione la panchina della Juventus.

Conte sta per tornare alla Juventus?

Si tratta di un’indiscrezione che se confermata sarebbe clamorosa: alla luce dei deludenti risultati di inizio stagione (2 vittorie in 10 gare) la Vecchia Signora starebbe riflettendo seriamente sul futuro di Massimiliano Allegri. E per dare una scossa, infastidita inoltre dall’intervista concessa dal tecnico a Mario Sconcerti, valuterebbe un esonero che sarà discusso nel prossimo CdA di venerdì.

Nell’immediato il posto verrebbe con ogni probabilità assegnato a Paolo Montero, ex idolo dei tifosi oggi alla guida dell’Under 19. Ma in vista della prossima stagione i nomi in ballo sarebbero principalmente due. Quello di Zinedine Zidane, che a seconda di come andranno i Mondiali potrebbe però prendere il posto di Deschamps alla guida della Francia, e quello appunto di Antonio Conte.

Anche per questo probabilmente il tecnico pugliese non ha ancora discusso l’eventuale rinnovo con gli Spurs. Che continueranno ad aspettarlo con pazienza almeno fino a gennaio. Ma devono fare i conti con la personalità del loro attuale allenatore, per il quale resuscitare la Juventus potrebbe essere una sfida irrinunciabile.

Il nome di Conte certo restituirebbe entusiasmo alla piazza e sarebbe gradito anche a buona parte della dirigenza, come scrive Palmeri su Sport Today. Aggiungendo che Andrea Agnelli dovrebbe “ingoiare la scelta”, inevitabile considerando i recenti fallimenti. Presto potremo scoprire se questa incredibile suggestione diventerà realtà.