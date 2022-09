Juventus-Allegri, c’è l’incontro che può cambiare tutto: ecco quando

La stagione della Juventus è iniziata in maniera tutt’altro che positiva. La posizione di Allegri è al momento ancora in bilico.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha realizzato una delle sessioni di calciomercato più importanti degli ultimi anni. Il club bianconero ha acquistato pedine di rilievo come Bremer, Di Maria e Pogba, ma non solo, provando così ad accontentare tutte le richieste del tecnico livornese.

La Juve, nonostante una campagna molto esosa, ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. Zero punti nelle prime due sfide di Champions League e un inizio di campionato tutt’altro che entusiasmante. La sconfitta di Monza è probabilmente l’ennesimo risultato che rovina i piani della società torinese.

Il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico ormai da diversi giorni e i tifosi insorgono sui social contro il tecnico livornese. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità per Allegri, al momento in panchina, ma con le quotazioni nettamente in discesa rispetto al passato.

Juventus, pronto un Cda: si decide il futuro del tecnico

Secondo quanto riporta Tuttosport il futuro di Allegri potrebbe essere deciso nella giornata di venerdi. Il club bianconero terrà un Cda importante per le decisioni future della società e in particolare ci sarà un dibattito sulle questioni economiche. Allegri ha un contratto fino al 2025 e potrebbero arrivare importanti aggiornamenti sul suo futuro.

Al momento la società ha più volte blindato il tecnico, ma le ultime prestazioni hanno tutt’altro che rassicurato i dirigenti e soprattutto i tifosi. Le prossime sfide di campionato e di Champions League saranno decisive per il futuro di Allegri, un tecnico con il futuro in bilico e una panchina abbastanza incerta.