Fracasso Higuain, la sua verità: “Lui è come Maradona”

La verità di Gonzalo Higuain resa nota in un’intervista sul paragone che riguarda Diego Armando Maradona

Gonzalo Higuain è stato uno dei centravanti più forti della Serie A. Le sue esperienze al Napoli e alla Juventus, molto meno al Milan, hanno permesso di abbattere diversi record e vincere numerosi trofei. L’argentino è stato divisivo per il suo passaggio da Napoli a Torino, in un momento storico in cui entrambe le sue ex squadre si giocavano la vittoria del campionato. Oggi gioca in MLS, a Miami, e senza pressioni è più felice.

Nella sua intervista ai microfoni di TyC Sports, Higuain si è soffermato su vari argomenti della sua vita e carriera. Come la finale del Mondiale persa nel 2014, in cui sbagliò un gol abbastanza semplice per uno come lui: “Nessuno cancellerà mai l’esperienza di aver giocato una finale del Mondiale. Poi si può vincere o perdere, ma se da bambino mi avessero detto che a 26 anni l’avrei giocata, non ci avrei creduto. Diamo valore a questo e non al risultato”.

Higuain: “Messi è come Maradona”

Gonzalo Higuain ha poi parlato di Lionel Messi: “Non so se arriverà in MLS l’anno prossimo, lui è come Maradona. Se venisse qui sarebbe una rivoluzione incredibile”. Un paragone che lascia spiazzati i tifosi del calcio, soprattutto napoletani e argentini. Questo perché La Pulce non ha mai vinto la Coppa del Mondo, anche se avrà una grossa chance in Qatar dopo aver vinto la Copa America.

Inoltre, si tratta di uno dei paragoni che durerà ancora per tanti anni, forse per sempre. Maradona o Messi, così distanti a livello umano e di epoche ed esperienze calcistiche: attualmente al PSG, quella in Qatar potrebbe essere l’ultima esperienza con l’Albiceleste. Intanto Higuain non ha dubbi: i due sono uguali.