Inter, il club decide oggi: accadrà durante i Mondiali

L’Inter medita sul futuro e, in vista della pausa che ci sarà a novembre per i Mondiali, si pensa a una decisione in particolare: ecco di cosa si tratta.

L’Inter pensa a come rientrare del tutto in carreggiata, dopo un avvio di stagione che non è stato come ci si sarebbe aspettati. Simone Inzaghi e l’intera dirigenza si incontreranno quest’oggi ad Appiano per decidere quale sia la migliore strada da percorrere. In merito al momento vissuto, è spuntata anche una possibile e particolare decisione.

Da un lato c’è la società, con le decisioni da prendere ai vertici, e dall’altro c’è Simone Inzaghi con la propria squadra. L’obiettivo dev’essere ora quello di tornare a remare tutti nella stessa direzione per puntare a ritrovare un equilibrio che finora è stato precario.

Proprio per questo periodo delicato che i nerazzurri stanno vivendo, allora, è stato indetto quest’oggi un incontro ad Appiano Gentile. Incontro tra dirigenza e allenatore. Con l’occasione si parlerà in generale di quanto raccolto finora ma anche di una possibilità in particolare.

Inter, si ragiona a una possibilità in particolare: possibile ritiro durante i Mondiali? Spunta l’idea di un posto specifico

Come detto in precedenza, quindi, nel corso di questo pomeriggio Simone Inzaghi incontrerà la dirigenza ad Appiano Gentile per discutere dei problemi accumulati. Al vaglio delle proposte ci sarebbe anche, secondo ‘Tuttosport’, quella di svolgere un ritiro durante i Mondiali per chi non partirà al seguito delle proprie nazionali.

L’idea sarebbe, perciò, quella di andare in ritiro insieme per lavorare su quello che fino a questo momento non ha funzionato. Ma anche per lavorare con un clima mite per affrontare, a livello fisico, nel migliore dei modi la seconda parte di stagione che partir appunto dopo i Mondiali. Il luogo pensato sarebbe perciò Dubai. Di tutto questo si discuterà tra non molto ad Appiano.