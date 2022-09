Milan, sollievo per Pioli: torna a casa dopo l’infortunio

Il Milan continua a lavorare, nonostante la pausa delle nazionali, per i prossimi impegni: arrivano buone notizie in questo senso per Pioli.

Il Milan continua a lavorare nonostante la sosta per nazionali che ha messo in pausa Serie A e Champions League. L’obiettivo è quello di concentrarsi sugli impegni da dover affrontare una volta rientrati tutti alla base. Proprio dal ritiro degli azzurri, a questo proposito, è arrivata una notizia confortante per Stefano Pioli.

Nel mirino di Pioli, e con lui del club rossonero, c’è la gara con l’Empoli da dover affrontare sabato primo ottobre e poi la gara contro il Chelsea prevista per il cinque ottobre. Impegni importanti in cui è vietato sbagliare, anche per ripartire al meglio dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli all’ultima prima della sosta.

A dare un assist a Pioli, in questo senso, ci sono adesso l’Italia e le scelte prese da Roberto Mancini con il proprio staff. Il Ct azzurro ha infatti, in conferenza stampa pochi minuti fa, parlato della condizioni di Sandro Tonali e della scelta presa per lui in merito ai prossimi giorni.

Milan, buone notizie in vista per Pioli: Tonali verrà con ogni probabilità rimandato a casa, parola di Mancini

Direttamente dalla conferenza stampa di Coverciano, Roberto Mancini ha parlato della condizioni del giocatore rossonero. Dopo le ultime difficoltà legate alle condizioni di Theo Hernandez, Pioli riceve almeno una notizia confrontante: “Tonali non s’è mai allenato con noi. Avremmo voluto provare a recuperare Sandro per Budapest ma non sta benissimo. A questo punto credo proprio che lo rimanderemo a casa“.

“Contro l’Inghilterra? Non sono preoccupato”, ha dichiarato poi più nello specifico Roberto Mancini per quello che attende la nazionale. “È una partita – ha aggiunto – che affrontiamo ed è un momento delicato per noi. Loro essendo a inizio stagione fisicamente stanno meglio, ma abbiamo entusiasmo per disputare una buona gara”.