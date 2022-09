Inter, che guaio per Zhang: scontro durissimo, c’è l’annuncio

Non giungono buone notizie per Zhang: la presa di posizione è molto dura, il messaggio è stato già recapitato al massimo dirigente dell’Inter

La pausa non è bastata a far scendere la temperatura intorno all’Inter. Gli ultimi risultati negativi hanno agitato le acque intorno al club nerazzurro. I tifosi interisti già negli scorsi giorni avevano fatto sentire la propria voce attraverso un comunicato in cui avevano anche annunciato una riunione per la serata di ieri.

Un incontro che evidentemente è servito a trovare un’intesa e per questo motivo, la Curva Nord dell’Inter ancora una volta ha tuonato contro Zhang. I vertici della società nerazzurra sono ritenuti fortemente responsabili di quanto sta accadendo in questo momento. Da qui la forte presa di posizione della curva.

Inter, i tifosi hanno individuato il colpevole: “Zhang vattene”, messaggio eloquente esposto dalla Curva Nord

Il momento in casa Inter non è semplice e i tifosi nerazzurri hanno perso la pazienza. “Tolleranza finita” avevano già fatto sapere negli scorsi giorni, poco dopo il pesante ko di Udine. Ed in quella circostanza hanno fatto alcuni chiarimenti. “La realtà è molto più complessa di uno sbrigativo ‘Inzaghi-out’”.

Ed ecco allora, che questa mattina, dopo la riunione di ieri sera sono tornati a far sentire la propria voce ma soprattutto il malcontento per l’immagine data dalla squadra nell’ultimo periodo. Sui canali social della Curva Nord sono comparse poche parole ma abbastanza incisive: “Zhang vattene”, si legge infatti nel messaggio pubblicato dal tifo organizzato interista, in rotta con i vertici del club.

La stessa frase, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ è comparsa anche su un muretto del parcheggio dello stadio San Siro. In quel caso però non è firmata. Clima teso e mirino posto. Alla ripresa del campionato il confronto contro la Roma vale già tanto per la formazione di Simone Inzaghi.