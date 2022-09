“Non me ne capacito…”: crisi Juventus, l’idolo dei tifosi non si trattiene

La Juventus di Allegri è in grossa difficoltà. Un grande ex commenta la crisi della squadra e le ultime deludenti prestazioni.

La Juventus di Massimiliano Allegri si trova in uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Il club bianconero ha effettuato una grande campagna acquisti, ma nonostante ciò la squadra stenta a decollare. Il tecnico vede la sua posizione a forte rischio e le prossime gare sono decisive.

La sconfitta di Allegri nell’ultimo match di campionato contro il Monza ha peggiorato ulteriormente le cose e la formazione è in netta difficoltà sia in campionato che in Champions League. L’ex calciatore Claudio Marchisio è tornato sul momento difficile del club torinese.

Marchisio è intervenuto nelle ultime ore al Festival dello Sport di Torino ed ha commentato la situazione della formazione di Allegri: ”E’ una stagione particolare, si soffre nel vedere questa Juve. Dopo la campagna acquisti le aspettative per la squadra erano molto alte, ma la situazione è chiaramente diversa.

Juventus, Marchisio sulle difficoltà dell’ex club

Marchisio è stato uno dei migliori centrocampisti della storia recente del club e commentando il momento negativo ha continuato: “Da tifoso non me ne capacito che si faccia fatica contro club di bassa classifica, con tutto il rispetto per queste squadre. Mi auguro che questa pausa possa servire e possano uscirne tutti insieme”.

Infine non solo note negative e Marchisio ha parlato anche del giovane Miretti: “Una delle belle notizie del momento, è un ragazzo già pronto e di qualità. A me ricorda Pavel Nedved, ovviamente c’è ancora molta strada da fare, ma lui è una delle belle notizie della squadra bianconera”.