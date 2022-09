Juventus, problemi di bilancio: via per lo stipendio troppo alto

La Juventus ragiona sul futuro e sulle mosse migliori da poter attuare per ritrovare la giusta strada. Queste le possibili novità.

La Juventus, approfittando anche della sosta per gli impegni delle nazionali, sta cercando di fare il punto della situazione. La priorità ora è ritornare a far bene, raddrizzando una situazione che non è per il momento delle migliori. Anche in ottica bilancio, la società sta pensando a dei tagli in particolare.

Oltre ai risultati, il club bianconero sta quindi anche pensando alle mosse migliori da poter mettere in campo economico per risanare i problemi di bilancio. Ci sono alcuni contratti, infatti, che portano con sé ingaggi molto alti. Come quelli di due giocatori in particolare: Cuadrado e Alex Sandro.

L’idea della Juventus e della dirigenza, quindi, sarebbe ora quella di andare a effettuare dei tagli specifici, per cercare specialmente dal punto di vista economico di sistemare i conti. Quanto prima.

Juventus, la posizione di Allegri resta salda ma non si può dire lo stesso di Alex Sandro e Cuadrado: le ultime

Come riferito anche già nel corso di questa mattina, sarebbe ancora ben salda la posizione di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Nonostante i risultati e le prestazioni che stentano ad arrivare, il CdA non avrebbe messo in dubbio la sua posizione.

La stessa cosa non si direbbe, a quanto pare, di Alex Sandro e di Juan Cuadrado. Secondo il ‘Corriere di Torino’, infatti, gli ingaggi dei due giocatori sarebbero ritenuti dal club al momento troppo alti per essere sostenuti sul bilancio.

Con ogni probabilità, quindi, quando nel 2023 il loro contratto scadrà lasceranno entrambi a parametro zero. In questo caso, poi, il club bianconero sarà chiamato a provvedere alla loro sostituzione. Ma è un discorso che arriverebbe solamente in caso di certezza della separazione.