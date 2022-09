Milan, ora c’è l’annuncio ufficiale: fiato sospeso per l’idolo del tifosi

Il Milan si gode il momento d’oro che il proprio giocatore sta vivendo, ma nonostante tutto è arrivato l’annuncio che lascia in sospeso: le ultime.

Il Milan attende con ansia di sapere quale sarà il proprio destino in base agli impegni da dover affrontare dopo la sosta per le nazionali. Diversi importanti giocatori sono stati costretti a fermarsi per problemi fisici. Nel frattempo, poi, nonostante il momento d’oro vissuto da un giocatore in particolare, è arrivato un annuncio che lascia con il fiato sospeso.

Il Milan si gode quindi l’ottimo momento che Olivier Giroud sta vivendo, con i numerosi e pensati gol segnati negli ultimi impegni affrontati. L’attaccante sta senza dubbio vivendo uno dei migliori periodi da quando è approdato in rossonero e Pioli non può che esserne contento.

Ma Giroud non sta facendo bene solamente con il proprio club di appartenenza perché si sta mettendo parecchio in mostra anche in nazionale. Uno dei suoi obiettivi è, infatti, quello di ottenere un posto ai Mondiali con la sua Francia. Proprio di questo ha parlato perciò in conferenza Didier Deschamsp. Ecco il suo annuncio.

Milan, Giroud vuole i Mondiali ma Deschamps lo tiene ancora con il fiato sospeso: “Deciderò a novembre”

In occasione della conferenza stampa tenuta quest’oggi per la gara che la Francia dovrà giocare contro la Danimarca, Deschamps ha parlato così di Olivier Giroud: “Fa tutto per esserci. C’è molto supporto per Oliver e se lo merita”. “Non coinvolgo i giocatori nella selezione dei calciatori, non è il loro ruolo. Buon per Oliver”, ha continuato.

“Ora sta a Oliver – ha aggiunto nel corso della conferenza stampa – mantenere questo livello. So cosa è capace di fare, ha affinità con i giocatori più di altri e ha sempre avuto uno spirito collettivo. Darò la mia risposta ai primi di novembre“.