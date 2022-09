Milan, allarme Maignan e Theo Hernandez: novità sui tempi di recupero

Tengono banco gli infortuni del Milan nel corso delle ultime ore. Suona l’allarme Maignan: come riportato in mattina, il portiere francese ha rimediato un infortunio con la Nazionale francese. Attenzione anche alle condizioni di Theo Hernandez

Si ferma Maignan e suona l’allarme in casa Milan. Come confermato in mattina, il portiere della Francia ha rimediato un problema muscolare al polpaccio che ha costretto il diretto interessato ad abbandonare il campo a fine primo tempo durante l’ultima sfida della Nazionale transalpina.

Le condizioni dell’estremo difensore saranno valutato con calma nel corso dei prossimi giorni, ma la sua presenza in vista del match tra Empoli-Milan resta a forte rischio. Non è escluso che l’estremo difensore rossonere possa recuperare e scendere comunque in campo fin da subito.

Punto interrogativo anche sulle condizioni fisiche di Theo Hernandez. Il terzino francese ha rimediato uno strappo muscolare che potrebbe costringere il giocatore a stare fuori per circa un mese. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico rossonero nel corso delle prossime settimane.

Infortunati Milan, timidi sorrisi per Calabria e Rebic

Buone notizie per quel che riguarda Calabria e Rebic. Il terzino rossonero potrebbe far ritorno in campo già dal match dell’8^ giornata contro l’Empoli. Stesso discorso per Rebic, ormai totalmente recuperato e pronto a rappresentare una valida alternativa per Pioli fin da subito.

Punto interrogativo sui tempi di recupero di Origi: l’attaccante belga difficilmente sarà a disposizione per la sfida dell’8^ giornata contro la compagine toscana. L’ex Liverpool potrebbe tornare a disposizione nel corso delle prossime settimane.