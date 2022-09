Cessione Inter, rivelazione inedita: trapela la posizione di Marotta

L’Inter non vive un periodo eccelso. La squadra allenata da Simone Inzaghi è alle prese con difficoltà dentro e fuori dal campo.

L’Inter di Simone Inzaghi si trova in una delle situazioni più difficili degli ultimi mesi. Quattro sconfitte in poche settimane ed un doppio confronto imminente con Roma e Barcellona, sfide già decisive per campionato e Champions League. Il tecnico nerazzurro si trova in un momento molto delicato.

La situazione non è molto semplice anche in ambito societario. La famiglia Zhang è alle prese con problemi economici da tempo e l’Inter ha tenuto nelle ultime sessioni un mercato di contenimento. Da tempo si discute di una possibile cessione societaria ed i tifosi si sono ora schierati apertamente contro la proprietà cinese.

Nelle ultime ore sono arrivati nuovi rumors e non certo positivi in ottica vendita societaria. Il giornalista Gianluca Rossi è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia ed ha parlato della possibile cessione del club: “Non credo che l’Inter cambierà proprietà nel 2022 ed ho forti dubbi anche per quel che riguarda il 2023”.

Inter, la situazione societaria secondo Rossi

Il giornalista ha rivelato di aver parlato con l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ed i suoi sentori sembrano tutt’altro che positivi: “Sinceramente non ho l’idea di una proprietà che vuole vendere, neanche sentendo Marotta ho percepito questo possibile scenario”.

Rossi ha chiuso chiarendo il suo pensiero riguardo a come andrà a finire questa vicenda: “Alla fine credo che si finirà con la mancata restituzione del bond (prestito effettuato dalla proprietà) e anzi mi risulta che la società voglia ridiscutere il pagamento con una nuova scadenza addirittura nel 2026”.