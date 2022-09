Ungheria-Italia, Mancini sulle spine: oggi può cambiare tutto

Ungheria-Italia è alle porte. Il match di Nations League è in programma lunedì a Budapest: oggi può arrivare la notizia più attesa.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini è uscita vittoriosa dalla sfida contro l’Inghilterra di Gareth Southgate allo stadio San Siro di Milano. L’Italia, reduce dalla dura sconfitta contro la Germania dello scorso giugno, ha battuto gli inglesi ancora una volta dopo la finale di Wembley di Euro 2020.

Grazie alla rete di Giacomo Raspadori, la formazione del commissario tecnico Roberto Mancini si avvicina alle Final Four del torneo per Nazionali e sale a quota 8 punti nella classifica del gruppo 3.

Ungheria-Italia, esami clinici per Immobile

Adesso, in programma c’è la sfida contro l’Ungheria a Budapest. Lunedì 26 settembre alle ore 20:45, la Nazionale italiana sarà in campo contro la capolista del girone per provare a centrare la vittoria lontano dai confini del Belpaese. Che strategia adotterà Mancini? Punterà sugli stessi uomini scesi in campo ieri sera a Milano? Ce la farà Ciro Immobile ad essere del match?

L’interrogativo più importante riguarda proprio l’attaccante della Lazio. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il centravanti della Nazionale italia, out contro l’Inghilterra a causa di alcuni problemi fisici di natura muscolare, si sottoporrà ad ulteriori controlli clinici per accertare l’entità del suo infortunio. Nella giornata di oggi il giocatore rientrerà a Roma per sottoporsi a visite mediche più approfondite sotto la supervisione dello staff medico della Lazio e della Nazionale. Oggi si decide il destino di Immobile. Qualora arrivasse l’ok, il giocatore potrà partire con il resto della squadra in direzione Budapest.