L’Italia scende in campo per il nuovo appuntamento di Nations League e ritrova come avversario l’Inghiterra: big match per Roberto Mancini.

L’Italia torna in campo per il nuovo appuntamento con la Nations League e ritrova come avversaria quella stessa Inghilterra che poco più di un anno fa ha sconfitto a Wembley. Stavolta sarà la nazionale inglese ad approdare nel nostro paese. Tutto pronto allora per il fischio d’inizio che ci sarà a San Siro alle ore 20:45.

Torna, quindi, la Nations League e con essa, per gli azzurri di Roberto Mancini, un big mach contro l’Inghilterra. I problemi per il CT sono stati diversi, se consideriamo anche solo gli ultimi forfait arrivati con Immobile e Tonali. Ma la voglia di fare bene resta comunque tanta.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristante; Scamacca, Raspadori. CT: Mancini.

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Chilwell; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. CT: Southgate.