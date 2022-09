Non parte più: Lazio, l’ufficialità dell’ultim’ora spiazza tutti

La Lazio ha incassato una brutta notizia: Maurizio Sarri mastica amaro per la conferma della defezione, la corsa contro il tempo è scattata

L’ottima vittoria con l’Inghilterra ha riportato entusiasmo nella nazionale di Roberto Mancini. L’Italia, domani sera, affronterà l’Ungheria a Budapest. In palio il primo posto del girone C di Nations League. Per gli azzurri la possibilità di raggiungere per la seconda volta consecutiva la fase finale della manifestazione, sfuggita un anno fa a causa della sconfitta in semifinale contro la Spagna.

Per chiudere al primo posto, dopo aver mandato in serie B una blasonata come l’Inghilterra, l’Italia deve necessariamente battere gli avversari, a sorpresa al comando del girone che comprende anche la Germania. Gli ungheresi di Marco Rossi, infatti, hanno ottenuto finora 10 punti. 8 invece quelli dell’Italia di Mancini, che si presenterà all’incontro decisivo con una defezione pesante.

Italia, azzurri a Budapest: con l’Ungheria sarà ancora assente Ciro Immobile

L’Italia dovrà fare a meno del suo attaccante di riferimento. Ciro Immobile non è partito con i compagni alla volta dell’Ungheria. Il centravanti della Lazio, che aveva già saltato la sfida contro l’Inghilterra di San Siro, sarà costretto a rinunciare pure all’appuntamento decisivo contro l’Ungheria.

Il calciatore si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali a Milano. Confermata la sua indisponibilità. L’attaccante ha raggiunto ugualmente la squadra a Malpensa. Come riferisce ancora la Figc, Mancini ha apprezzato la disponibilità di Immobile ma ha scelto di farlo tornare al club d’appartenenza. Decisione condivisa con lo staff medico della Lazio.

Il calciatore non ha ancora assorbito l’affaticamento muscolare che lo ha costretto al forfait già nei giorni scorsi. L’attaccante raggiungerà Roma e sarà tenuto sotto osservazione dai medici della Lazio in vista della gara di domenica contro lo Spezia. La formazione di Maurizio Sarri sarà impegnata nel lunch match contro i liguri. Per Immobile, sfumata la Nazionale, si apre la corsa contro il tempo per il rientro in campionato.