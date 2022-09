Juventus, due notizie ora fanno esultare Allegri: avversari in allarme

Allegri può consolarsi con due notizie trapelate in queste ore: la Juventus potrebbe giocare due carte molto importanti in una sfida cruciale

Su Max Allegri rimane una cappa pesante. L’allenatore della Juventus sta vivendo un periodo difficile e adesso non sembrerebbe più intoccabile neppure per la dirigenza. L’avvio non è stato quello desiderato dal club di Andrea Agnelli. Il tecnico livornese però confida ancora di poter vedere un’altra Juve nei prossimi mesi.

Per Allegri, quella attuale non è la vera Juventus. Le assenze impediscono alla sua squadra di mostrare il volto che attraverso il mercato si è tentato di dare. A gennaio, dopo il Mondiale, comincerà una nuova stagione ma prima i bianconeri passeranno da sfide delicate ed importanti, come quella del 25 ottobre contro il Benfica. Per la fondamentale sfida di Champions contro i lusitani potrebbero registrarsi novità interessanti per il tecnico.

Juventus, Pogba spinge per il rientro: lavora per esserci con il Benfica, potrebbe fargli compagnia pure Chiesa

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, Paul Pogba prosegue il suo lavoro in maniera spedita dopo l’operazione di settembre. Il centrocampista francese sta lavorando per esserci il prima possibile e dare una mano a Massimiliano Allegri. La sua esperienza internazionale è fondamentale per il centrocampo juventino.

L’ex Manchester United sta lavorando tra piscina e palestra e i buoni progressi compiuti nella fase riabilitativa accendono la speranza. Il suo recupero potrebbe avvenire in sette settimane e non in otto come inizialmente previsto. Questo cambierebbe totalmente gli scenari, dal momento che il ‘Polpo’ vedrebbe così la cruciale gara del ‘Da Luz’. Saranno decisivi i prossimi dieci giorni quando dalla fase 1 si dovrebbe entrare nella fase 2: il terreno di gioco.

Anche Chiesa però sta migliorando e pure lui potrebbe essere convocato per il match di Champions contro il Benfica. Certo, neppure lui sarebbe al top ma Allegri potrebbe avere un’ulteriore carta da giocare sul tavolo in Portogallo quando anche Di Maria, dopo le due giornate di squalifica, dovrebbe arrivare tirato a lucido.