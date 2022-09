Lascia l’Europa e vola via: tifosi increduli, sta succedendo adesso

Un grande nome si prepara a lasciare l’Europa, atto finale di una parabola discendente che lo ha allontanato dal calcio che conta.

Negli ultimi anni non c’è ombra di dubbio sul fatto che la Premier League inglese sia diventata il top del calcio europeo e mondiale. Lo dicono le cifre del calciomercato, diretta conseguenza della vendita dei diritti televisivi, lo dicono gli ascolti e i risultati in campo internazionale.

In Europa, e di conseguenza nel mondo, nessun campionato è tanto ricco e appassionante quanto quello inglese. Che sulla falsariga della Serie A di un tempo attira campioni da tutto il pianeta e, come la nostra massima serie di allora, allo stesso tempo a volte rischia di trasformarsi in un “tritacarne”, frenando carriere che altrimenti sembravano lanciatissime.

È successo a moltissimi giocatori considerati di grande spessore, e l’ultimo caso riguarda Allan Marques Loureiro, per tutti semplicemente Allan, centrocampista brasiliano a tutto campo che per anni è stato una colonna del Napoli. Accostato addirittura al PSG, a cui il presidente campano De Laurentiis chiese ben 100 milioni di euro, fu infine ceduto all’Everton per 25 nell’estate 2020.

L’avventura in Inghilterra però non è andata come sperato. E adesso, dopo due anni deludenti, quello che una volta era uno dei migliori centrocampisti della Serie A si prepara addirittura a lasciare l’Europa.

Allan lascia l’Europa: lo aspettano gli Emirati Arabi

Nelle due stagioni trascorse in Inghilterra Allan non ha certo lasciato il segno, protagonista anonimo nella discesa dei Toffees. Che dopo il 10° posto della stagione 2020/2021 sotto la guida di Carlo Ancelotti nella successiva hanno rischiato addirittura la retrocessione.

Scoperto da giovanissimo nel Vasco da Gama dall’Udinese, Allan ora si prepara a una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Football Insider già nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti per indossare la maglia dell’Al-Wahda, ormai escluso dal progetto dell’Everton e fino a oggi mai utilizzato da Frank Lampard.

32 anni il prossimo 8 gennaio, 10 presenze con la maglia del Brasile, Allan cercherà di rilanciare nel campionato emiratino una carriera evidentemente in fase calante.