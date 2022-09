Ungheria-Italia, la scelta è fatta: lascia la Nazionale, è ufficiale

La scelta è fatta, il giocatore lascia la Nazionale dopo la partita di Nations League tra Ungheria e Italia

Domani si disputerà a Budapest la partita tra Ungheria e Italia, per l’ultima giornata di Nations League. Una gran competizione giocata dai magiari allenati da Marco Rossi: in caso di vittoria o pareggio si qualificherebbero per la Final Four. Un risultato straordinario, tra l’altro non il primo raggiunto da Rossi sulla panchina della nazionale ungherese. In caso di vittoria degli azzurri, però, a qualificarsi sarebbe la selezione di Mancini.

I recenti risultati, in ogni caso, fanno sorgere dei rimpianti in casa Italia per la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Altri quattro anni senza la Coppa del Mondo nella casa degli azzurri sono duri da digerire. Mentre tra le fila dell’Ungheria c’è da salutare una vera e propria bandiera del calcio magiaro: Adam Szalai.

Ungheria-Italia, Szalai lascia la Nazionale

Adam Szalai, capitano dell’Ungheria, ha deciso che quella contro l’Italia sarà l’ultima partita con la maglia della propria Nazionale. Attualmente è il capitano e a 34 anni lascerà proprio a Budapest, dopo 26 gol e 85 presenze. Questo il suo annuncio ufficiale: “Abbiamo passato momenti splendidi in Nazionale negli ultimi anni, ho guidato la squadra da capitano anche a due Europei. Giocare con questa maglia è sempre stato il mio sogno”.

L’attaccante ungherese, attualmente al Basilea, ha siglato il gol vittoria a Lipsia contro la Germania per 0-1. Una splendida impresa per la Nazionale di Marco Rossi, che domani si ritroverà di fronte proprio la ‘sua’ di Nazione.