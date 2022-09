Napoli, si riaccende il mercato? De Laurentiis ha pronti due colpi

Il Napoli di Luciano Spalletti è primo in classifica in campionato e in Champions League. Gli azzurri restano attivi sul mercato.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ha più volte negli anni cambiato pelle e trasformato il club partenopeo. Nell’ultima sessione di calciomercato la società ha realizzato un ulteriore cambiamento, riducendo il monte ingaggi e realizzando una rosa ancora più giovane.

Nonostante ciò la squadra di Spalletti è rimasta molto competitiva, soprattutto grazie alle idee del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il ds ha sostituito pedine cardine come Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne con giocatori del calibro di Kim Min-Jae e il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Entrambi stanno dando grandi soddisfazioni.

Il difensore è arrivato in estate con il Napoli che ha pagato la clausola di circa 20 milioni al Fenerbahce, una trattativa molto lunga che gli azzurri sono però riusciti a chiudere. Il club partenopeo ha sempre guardato con interesse al club turco e negli ultimi anni ha chiuso le operazioni in entrata per Elmas e Kim.

Napoli, possibili due nuovi colpi dal Fenerbahce

Il dirigente partenopeo è sempre molto attento ai giovani talenti del calcio mondiale e nelle ultime settimane avrebbe messo nel mirino due giocatori, sempre del Fenerbahce. Secondo quanto riporta il portale turco Sabah il Napoli avrebbe sondato il terreno per il centrocampista turco-olandese Kadioglu e per il suo compagno di reparto, il nigeriano Osayi Samuel.

Il club partenopeo è molto attento alle promesse del calcio mondiale e più volte in passato come nell’ultima sessione di mercato ha dimostrato di saper attingere, con le proprie risorse, ai talenti del calcio nostrano. Gli azzurri hanno individuato due possibili nuovi colpi.