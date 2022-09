Napoli, Spalletti nei guai: spunta un gran problema col Torino

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle più belle sorprese di questo inizio stagione. Gli azzurri lavorano ai prossimi match.

Il Napoli di Luciano Spalletti guida la classifica di Serie A ed il girone di Champions League. La squadra, nonostante tante cessioni, gira alla perfezione ed ora, al rientro dalla sosta, è pronta a lavorare per i match contro Torino ed Ajax. Sabato alle ore 15 andrà in scena al Maradona la sfida contro il Torino di Juric.

La società partenopea ha rivoluzionato notevolmente l’undici della scorsa stagione, ma la squadra è rimasta piuttosto competitiva. Gli arrivi di Kim e Kvaratskhelia ha migliorato le cose ed i due neo acquisti hanno avuto subito un impatto positivo all’interno della rosa campana.

Tra i protagonisti dell’ultimo match contro il Milan c’è stato senza dubbio Matteo Politano, autore della rete decisiva su calcio di rigore. L’esterno offensivo si è poi fermato per infortunio e dovrà restare fermo per almeno tre settimane. Brutta tegola per il tecnico partenopeo Luciano Spalletti.

Napoli, Lozano dà nuovi problemi a Spalletti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea un importante dettaglio e problema per il tecnico azzurro. Hirving Lozano è il favorito per sostituire Politano nell’undici titolare, ma il giocatore è impegnato attualmente con la Nazionale e sarà l’ultimo a rientrare a Napoli, giusto per la rifinitura in vista del match.

Il giocatore arriverà giusto in tempo per il match con il Torino e di conseguenza Spalletti dovrà decidere bene il da farsi riguardo il suo impiego. Intanto buone notizie per il giocatore dalla Nazionale: Lozano ha siglato la rete dell’1 a 0 nel match andato in scena questa notte, buone notizie per l’attaccante.