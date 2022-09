In FIFA 23 si potranno utilizzare per la prima volta i club femminili della Premier League: la top 10 delle calciatrici più forti.

L’attesa è ormai quasi terminata. FIFA 23 sarà infatti disponibile per le principali consolle di vecchia e nuova generazione a partire dal 27 dicembre. Un’edizione, quella confezionata da Electonic Arts, che si preannuncia ricca di licenze (19.000 giocatori e 30 campionati) e novità: tra queste, ad esempio, rientra una maggiore fluidità di gioco e la possibilità di avviare la carriera da allenatore scegliendo un tecnico reale.

Ampio, poi, lo spazio dato al calcio femminile: in copertina, nella versione “Ultimate Edition”, accanto a Kylian Mbappé figura Samantha Kerr del Chelsea. Ma le sorprese non sono finite qua. Nel gioco, oltre alle Nazionali, sono stati inseriti anche i club della Women’s Premier League ovvero il campionato professionistico più importante dell’Inghilterra e tra i principali al mondo. Un modo per continuare a tenere il movimento sotto i riflettori e contribuire sempre di più alla sua crescita.

Ma quali sono le giocatrici più forti dell’intero gioco? Ad avere l’overall più alto è la stella della Spagna Alexia Putellas che, con 92, batte persino Lionel Messi, Karim Benzema, Mbappé e Kevin De Bruyne (fermatisi a 91). Una bella soddisfazione per la centrocampista blaugrana Pallone d’Oro 2021, costretta a saltare gli ultimi Europei a causa di un brutto infortunio.

Fifa 23, svelati gli overall delle calciatrici: il dato di Aurora Galli

Al secondo posto, con 91, ci sono tre calciatrici molto note a livello mondiale: Kerr (utilizzabile selezionando l’Australia), Wendie Renard (Francia) e Ada Hegerberg (Norvegia). A seguire, a quota 90, troviamo Marie Katoto (Francia), la campionessa d’Europa Lucy Bronze (Inghilterra), Alex Morgan (Stati Uniti) e Caroline Graham Hansen (Norvegia).

A completare la classifica, con un totale di 89, sono poi Christiane Endler (Cile) e Vivianne Miedema (Olanda ed Arsenal). Nella WPL, inoltre, è presente un’esponente dell’Italia: Aurora Galli. L’ex Juventus, passata nella scorsa estate all’Everton, ha un overall complessivo di 78 e numeri buoni per quanto riguarda il posizionamento (80) ed equilibrio (89).