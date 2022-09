“Deve imparare”: Juventus, il giudizio inappellabile di Massimo Mauro

In casa Juventus arriva il giudizio inappellabile di Massimo Mauro sul momento difficile del big

La Juventus sta vivendo un momento difficilissimo della propria stagione. Solo due vittorie in Serie A contro Sassuolo e Spezia, con due sconfitte su due in Champions League contro PSG e Benfica. Allegri è entrato nella bufera per il gioco che ha dato ai bianconeri, nonostante il gran mercato della scorsa estate condotto dal club. Non bastano gli infortuni a giustificare i risultati e le prestazioni della sua squadra.

Emblematico è stato il rendimento di Dusan Vlahovic fino a questo momento. Non segna da più di 500′: è migliorato molto sulle punizioni, ma spesso viene sopraffatto dalla bravura dei difensori avversari. Le giocate che mesi fa riuscivano, ora sembrano non riuscirgli più: e di questo ha parlato Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e oggi opinionista.

Juventus, le parole di Massimo Mauro su Vlahovic

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: “Vlahovic deve imparare a evitare di fare la guerra coi difensori e cercare il contatto. Se farà così, segnerà più facilmente. Dev’essere leader facendo i movimenti giusti, non facendo a botte con gli avversari o sbraitando”. Continua poi Mauro sull’attaccante serbo: “Ci sarà sempre un difensore attaccato a lui, non avrà mai il giocatore a due metri che gli darà il tempo di fare uno stop pulito”.

Per Mauro, Dusan Vlahovic ha tanti aspetti da migliorare e secondo lui è anche per questo che sta attraversando il digiuno di gol. La prossima partita contro il Bologna potrebbe essere una grande occasione per sbloccarsi, per poi affrontare con la mente più libera Maccabi Haifa e Milan.