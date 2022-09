Lazio, l’annuncio di Lotito fa sognare i tifosi: “Abbiamo fatto…”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha caricato l’ambiente biancoceleste in vista del percorso a breve medio termine della sua squadra

Il successo con la Cremonese prima della sosta ha fatto dimenticare la brutta sconfitta con il Midtjylland in Europa League. La Lazio di Maurizio Sarri ha reagito subito al colpo al mento rimediato in Danimarca. I biancocelesti, sfruttando i passi falsi di Milan, Roma e Inter, hanno agguantato il quarto posto in compagnia dei rossoneri.

Dopo due anni senza Champions, la formazione capitolina vuole tornare a respirare certi palcoscenico. Lo chiede anche un big come Ciro Immobile, che nelle scorse ore ha lasciato l’Italia per aggregarsi nuovamente ai biancocelesti. Il presidente laziale Claudio Lotito stimola l’ambiente.

Lazio, Lotito carica l’ambiente biancoceleste: “Costruito squadra per renderla più competitiva possibile”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intercettato da ‘LaLazioSiamoNoi.it”. Sfilando davanti ai microfoni ha commentato i risultati politici, poi si è soffermato pure sul presente e futuro della sua squadra.

“La Lazio mi è mancata, come la famiglia. Negli ultimi 30 giorni abbiamo lavorato sotto stress in un territorio che non conoscevo ma che mi è entrato nel cuore”. Il massimo dirigente biancoceleste ha parlato pure delle dichiarazioni di Immobile. L’attaccante napoletano nei giorni scorsi ha detto di sognare lo scudetto: “Non ci facciamo mancare nulla. La squadra è stata allestita per essere il più competitiva possibile. Ci sono tutte le condizioni per avere la possibilità di affermarci sia in Italia sia in campo europeo”.