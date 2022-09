Inter, doccia gelata per Inzaghi: tegola confermata, lo stop sarà lungo

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dovrà affrontare una situazione inattesa. Ormai arrivano sempre maggiori conferme.

La gara di Nations League tra Croazia e Austria è costata all’Inter il contributo di Marcelo Brozovic. Il regista di centrocampo ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo essersi infortunato da solo. Nessun colpo avversario, semplicemente il croato si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Un problema di naturale muscolare alla coscia sinistra.

Il Ct Dalic in conferenza stampa ha parlato di “tre o quattro settimane di stop”, in un primo momento e in attesa degli esami direttamente da parte dello staff medico della Croazia, in contatto con i medici dell’Inter. Ad ogni modo, il giocatore è stato mandato subito a Milano di modo tale da poter cominciare la ripresa e il recupero con il club di appartenenza.

È apparso subito chiaro che mister Inzaghi dovrà farne a meno per la gara di campionato contro la Roma, ma ciò era già stato preventivato per una precedente squalifica. Mentre non era prevista la sua assenza martedì 4 ottobre in occasione della partita di Champions League contro il Barcellona, a San Siro.

Inter senza Marcelo Brozovic almeno un mese: le ultime

Il comunicato emesso ieri dalla Nazionale croata ha reso chiaro che un mese è il tempo minimo necessario, sebbene pare non siano a rischio i Mondiali. Si tratterebbe di “rottura parziale dei muscoli della zona posteriore della coscia”. L’Inter ratificherà la notizia con ulteriori controlli volti a stimare i tempi di recupero.