Inter-Barcellona, ennesimo infortunio: tegola in nazionale

In vista di Inter-Barcellona di Champions League arriva il comunicato stampa sull’infortunio al giocatore: dovrà saltare l’impegno internazionale.

La pausa dei campionati per lasciare spazio alle gare fra Nazionali spesso si rivela nefasta per i club. Tra i repentini viaggi, lo stress e anche la tensione agonistica, non mancano gli infortuni soprattutto di natura muscolare, se non più gravi. In un momento come questo che vede tanti impegni accavallarsi per poi lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, ogni assenza pesa più del dovuto.

È ciò che accade anche tra Inter e Barcellona, che si sfideranno a San Siro il prossimo 4 ottobre per la Champions League. La partita sarà fondamentale per entrambe le formazioni che, dopo due giornate, hanno raccolto appena tre punti ciascuna.

Il mister Simone Inzaghi è già consapevole di non poter contare sull’apporto di Marcelo Brozovic, il quale dovrà stare fermo circa 4 settimane a causa di un infortunio rimediato con la Croazia: lesione parziale dei flessori. Tuttavia, anche al Barcellona di Xavi mancherà un elemento importante, oltre Kounde e Araujo, per il quale gli stessi Mondiali con l’Uruguay sono a rischio.

Barcellona, ennesimo infortunio: non ci sarà contro l’Inter

Come annunciato con una nota attraverso il proprio sito ufficiale, anche Hector Bellerin ha subito un infortunio. Il terzino del Barcellona ha riportato un problema al sole della gamba sinistra e domani sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per comprendere la gravità della situazione e la migliore terapia per il recupero.

Ad ogni modo, sarà da considerarsi fuori per la sfida del 4 ottobre contro l’Inter, poiché i giorni a disposizione per recuperare sono veramente ridotti. Nonostante Bellerin non sia un perno nella squadra di Xavi, sicuramente costituisce un’alternativa di valore. Tuttavia l’ascesa è frenata proprio da infortuni e stop che si susseguono.