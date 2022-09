Inter, permane il profondo rosso: tutto svelato col comunicato ufficiale

Profondo rosso per l’Inter di Zhang: le difficoltà dei nerazzurri non sono finite come evidenziato dal comunicato ufficiale diffuso dal club

Sono giorni intensi a livello dirigenziale per l’Inter. Varie le notizie che hanno coinvolte la proprietà della famiglia Zhang nello spazio di pochi giorni. Dalla contestazione dei tifosi, alla ricerca di un gruppo intenzionato a rilevare il pacchetto di maggioranza attraverso la Raine Group, incaricato come advisor, fino ai 100 milioni di aumento di capitale previsti.

Con una nota, adesso, il consiglio d’amministrazione nerazzurro ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2021-2022. Sarà adesso posto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, che sarà convocata per il mese di ottobre. Nel frattempo, il club ha indicato i numeri dell’ultimo esercizio.

Bilancio Inter, ancora un boccone amaro per Zhang: perdite per 140 milioni di euro nell’ultimo esercizio finanziario

Nella lunga nota diffusa dall’Inter, si leggono alcuni numeri interessanti. Il dato principale tuttavia è quello che non fa sicuramente piacere ai tifosi e alla famiglia Zhang perché il bilancio finanziario 2021-2022 si è chiuso con una perdita di 140 milioni di euro. Malgrado un forte calo, la cifra rimane alta. Tuttavia si è abbassata di circa 105 milioni rispetto ai 245.6 milioni presentati nell’anno precedente. Si legge, inoltre, come “l’azionista di maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale”.

Il forte rosso è avvenuto malgrado la crescita di circa 75 milioni dei ricavi consolidati che hanno raggiunto in questa tornata i 439.6 milioni di euro rispetto ai 364.7 evidenziati nel bilancio precedente. “Considerando dati comparabili, ovvero senza considerare nel bilancio 2020/2021 la coda della stagione 2019/2020 disputata ad anno finanziario successivo già iniziato, l’incremento nei ricavi è nell’intorno di €140 milioni”, ha specificato l’Inter. “Risultati in progressione positiva”, ha evidenziato ancora il club nerazzurro.

La società nerazzurra, in ultimo, ha poi chiarito quelle che sono le prospettive per la stagione in corso: “Rimangono saldi i due obiettivi primari del club: il mantenimento della competitività della squadra ai più alti livelli in ogni manifestazione e il rafforzamento della propria posizione finanziaria”.