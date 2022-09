Inter, doccia fredda per Inzaghi: “È un pericolo per Lukaku”

Arrivano aggiornamento non proprio confortanti per l’Inter: Simone Inzaghi è alla prese con un grosso problema riguardante Lukaku.

L’Inter non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. La sconfitta contro l’Udinese, la terza stagione, ha portato i nerazzurri già a cinque lunghezze dalla vetta. La pausa per le nazionali è servita per rinfrescare un po’ le idee e provare a ripartire.

Il tecnico Simone Inzaghi vuole assolutamente cogliere un successo già dal match contro la Roma. Dovrà però molto probabilmente rinunciare al suo bomber principale, Romelu Lukaku il quale ha alzato bandiera bianca e quasi certamente salterà il match contro i giallorossi.

Le brutte notizie però potrebbero non fermarsi qui, perché secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga, nonostante la buona volontà e i tentativi di essere arruolabile già con la Roma, potrebbe non solo saltare i giallorossi, ma anche saltare il match di Champions League contro il Barcellona.

Inter, Inzaghi trema: per Lukaku rischio di ricaduta

“Il rischio per Lukaku è che possa esserci una ricaduta” così si legge sulla Gazzetta dello Sport. Big Rom, come detto, sta facendo di tutto per esserci anche contro la Roma. Lo staff tecnico è estremamente pessimista riguardo il suo recupero lampo e addirittura teme che l’infortunio possa costringerlo a saltare non solo i giallorossi, ma anche il match di Champions League contro il Barcellona.

Una brutta tegola per Simone Inzaghi che quindi potrebbe non solo non averlo arruolabile per la partita di Serie A, ma anche per quella di Champions League. Un match delicatissimo, visto che, dopo il ko contro il Bayern Monaco, per l’Inter quella contro il Barcellona diventa una vera e propria sfida diretta per il passaggio del turno.