Inter, rientra Lukaku? Il retroscena colpisce Inzaghi

L’Inter torna in campo sabato pomeriggio a San Siro contro la Roma e ora Inzaghi studia la migliore formazione da schierare. Le ultime sul recupero di Lukaku.

L’Inter pensa solamente al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali e ad attenderla ci sarà già un big match. A San Siro, infatti, sabato primo ottobre, arriverà la Roma di José Mourinho (che non sarà però presente in panchina per squalifica). Per Simone Inzaghi, questo, si presenta già come un trampolino di lancio da cui ripartire. Ci sono poi novità anche sui recuperi, con uno in particolare molto atteso.

L’Inter è chiamata a ripartire, dopo la sosta, nel migliore dei modi possibili. L’obiettivo è quello di dare una svolta a una stagione che ha avuto diverse difficoltà nel suo avvio. Per farlo, quindi, c’è già la sfida con la Roma a cui Simone Inzaghi sta preparando i suoi nel migliore dei modi.

Dalla Nazionale Italiana è tornato un Federico Dimarco sicuramente più consapevole delle proprie capacità. Ma non solo, perché anche Dzeko e Lautaro Martinez hanno dimostrato tutto il proprio valore. L’unico dubbio, a questo punto, per il tecnico nerazzurro riguarderà l’impiego o meno di Romelu Lukaku. Queste le novità.

Inter-Roma, i nerazzurri hanno ricaricato le pile con la sosta ma restano dubbi su Lukaku: non è ancora al top

L’unica nota amara, quindi, per l’Inter di Simone Inzaghi è stata quella riguardante l’infortunio di Marcelo Brozovic al seguito della Croazia. Il tecnico è perciò chiamato a correre ai riparti, con l’arma di Asllani acquistato proprio per andare a sostituire all’occorrenza il centrocampista croato.

Tornano con una buona dose di ottimismo però in tanti: Dimarco su tutti, ma anche Dzeko, Lautaro Martinez, Dumfries e Skriniar hanno potuto mentalmente ricaricare le pile al seguito della proprie nazionali. Un discorso a parte, tuttavia, è da fare sulle condizioni di Romelu Lukaku.

Il belga si sta allenando e non ha mai smesso di spingere verso il recupero. Neppure con lo stop delle varie competizioni. La speranza era quella di riaverlo in campo già contro la Roma, ma da ‘Sky Sport’ trapelano altre considerazioni. Con ogni probabilità, infatti, Lukaku se ci sarà, come si spera, andrà solamente in panchina a San Siro. Non è ancora al 100%. Parola d’ordine è, quindi, ancora: precauzione.