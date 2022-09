Mondiali, clamoroso in Nazionale: il CT si dimetterà?

A poche settimane dall’inizio dei Mondiali in Qatar potrebbe arrivare una clamorosa indiscrezione che coinvolge il CT.

Manca davvero pochissimo all’inizio della prossima rassegna iridata. I Mondiali, per la prima volta nella storia, si svolgeranno in Qatar in inverno. Un’edizione, in mezzo ai campionati nazionali, che sta già impattando e non poco il lavoro dei club e degli allenatori.

Purtroppo, dopo Russia 2018, l’Italia sarà ancora una volta assente. La squadra del CT Mancini non è riuscita a strappare il pass qualificazione. Una grande beffa, visto che comunque l’undici azzurro si sta comportando bene in Nations League e soprattutto che è campione d’Europa in carica, avendo battuto l’Inghilterra nella finale di Wembley del 2021.

Neanche l’Inghilterra sembra però passarsela bene. Nonostante i Tre Leoni la qualificazione ai Mondiali l’hanno ottenuta, il CT Southgate sembra non passarsela affatto bene. Colpa dei risultati deludenti in Nations League, ma non solo. L’allenatore della nazionale inglese è in questi giorni, stando a quanto riporta il Telegraph, al centro del mirino, con la pressione su di lui che continua a crescere.

Inghilterra, Mondiali e poi addio al CT Southgate.

La retrocessione in Nations League B, dopo l’ultimo posto ottenuto nel girone dell’Italia, è stata la goccia che ha letteralmente fatto traboccare il vaso. Al tecnico inglese vengono imputate anche altri errori, soprattutto nelle convocazioni e nella formazione. Ad esempio l’insistere su Harry Meguire, è uno dei maggiori motivi di attrito.

Southgate non avrebbe però intenzione di non disputare i Mondiali. Il CT terrà quindi duro fino all’inizio di Qatar 2022. Poi sarà il tempo delle riflessioni. Il contratto firmato con la federcalcio inglese recita 2024 per un compenso di 6 milioni, ma di fronte al precipitare del suo rapporto con i tifosi Southgate potrebbe anche decidere di rinunciare ad un anno e mezzo di stipendio e chiudere la sua esperienza come commissario tecnico dei Tre Leoni.