Calciomercato Juventus, doppio colpo gratis: Cherubini all’assalto

La Juventus prepara il doppio colpo in entrata. Entrambi i calciatori sono a parametro zero: Cherubini si sta già muovendo.

La stagione della Juventus non è certo iniziata nel migliore dei modi. Il club bianconero sta pagando qualche errore di troppo con un campionato già con troppi passi falsi e con una Champions League la cui qualificazione è già in bilico.

Naturale quindi che in società iniziano a serpeggiare i primi piani di rinnovamento, soprattutto considerando che alcuni giocatori a breve termineranno la loro esperienza in bianconero. Indipendentemente da cosa accadrà all’allenatore, con Allegri sempre al centro del mirino dei tifosi, si interverrà sulla rosa. Uno degli obbiettivi caldi al momento è Asensio che andrebbe a rafforzare il lato destro del campo.

Come riporta Tuttosport però la Juventus sarebbe intenzionata ad intervenire anche sul lato sinistro del campo, dove Alex Sandro ha il contratto in scadenza e il cui accordo non verrà rinnovato. Cherubini è quindi sulle tracce di due calciatori pronti a raccogliere l’eredità del brasiliano sulla fascia sinistra.

Juventus, Cherubini punta a due svincolati per il dopo Alex Sandro

I due calciatori individuati dal dirigente della Juventus sono Alex Grimaldo, 27enne spagnolo che la Juventus conosce bene in quanto avversario recente dei bianconeri in Champions League con il Benfica.

Oltre a lui anche Ramy Bensebaini, stesso ruolo di Grimaldo e stessa età, 27 anni. In questa stagione in forza al Borussia M’Gladbach. Entrambi sono in scadenza di contratto, rappresentando quindi una ghiotta occasione per i bianconeri che possono così da un lato rinnovare e dall’altro ringiovanire la fascia sinistra.