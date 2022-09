“Restyling a gennaio”: Juventus, Allegri rivoluziona la rosa

Massimiliano Allegri rivoluziona la rosa della Juventus a gennaio con un restyling: cosa succederà

L’inizio di stagione della Juventus fino a questo momento è stato pessimo. Solo due vittorie ottenute contro Sassuolo e Spezia in campionato, e due sonore sconfitte su due in Champions League. Tanti i fischi ricevuti da parte dei giocatori in giro per l’Italia e per l’Europa, non solo all’Allianz Stadium. La prossima partita sarà col Bologna in casa, una grande occasione per tornare a vincere.

Ma nel frattempo in casa Juve si fanno già i primi bilanci. Ci sono diverse incognite nella rosa dei bianconeri con dei giocatori in scadenza nel 2023. Ma anche una lista da acquisti che potrebbero essere portati a termine già nel calciomercato di gennaio. Da Asensio a Griezmann, passando per Pulisic e alcuni difensori sott’osservazione.

Juventus, restyling della rosa per Allegri

Gazzetta.it si è soffermata sui prossimi movimenti di mercato della Juventus a gennaio. Un restyling che riguarda l’attacco, con Griezmann che dovrebbe lasciare l’Atletico Madrid, ma anche Asensio e Pulisic. Poi ci sono dei difensori da acquistare: come Grimaldo per sostituire Alex Sandro in scadenza 2023, ma anche un difensore centrale forte e di potenzialità come Pau Torres.

Come Alex Sandro, ci sono anche Cuadrado e Rabiot che sono in scadenza l’anno prossimo. E non dovrebbe arrivare il rinnovo, sia per una questione di età, sia per una questione tecnica. Il centrocampista francese, tra l’altro, poteva andar via durante la scorsa estate per l’interesse del Manchester United.