Juve, sarà rivoluzione totale: svolta dal mercato, nome a sorpresa

Pronta una rivoluzione in casa Juve. La svolta arriva dal mercato, e cosi spunta anche un nome che potrebbe ingolosire i tifosi.

Il mercato come punto di svolta. La Juventus ha bisogno di trovare certezze, ma è chiaro che prima la prossima sessione invernale, e poi quella estiva, di calciomercato potrebbero rappresentare un elemento utile per cambiare qualcosa. Massimiliano Allegri pare saldamente sulla panchina bianconera, e proprio questo dà alla società il compito di andare ad aggiustare una rosa che ha dei problemi.

Ci si è messa anche la sfortuna, va detto. L’infortunio di Paul Pogba ha tolto all’allenatore toscano un giocatore essenziale all’interno degli schemi di gioco dei bianconeri. Ed anche per questo, ovviamente, si sono venute a creare delle problematiche tattiche. Certo, non può essere tutto ricondotto all’infortunio di Pogba. La Juve vive un momento complesso, al quale bisogna porre rimedio nel minor tempo possibile.

Juve, rivoluzione dal mercato: due addii, spunta il nome di Asensio

Ecco perchè, come detto, a gennaio potrebbero cambiare delle cose. Ma è guardando più avanti, magari in estate, che si intravedono delle situazioni particolari. Con i contratti in scadenza di Angel Di Maria e Juan Cuadrado – riporta oggi ‘Tuttosport’ – la Juventus potrebbe seriamente pensare di puntare su un nome in particolare.

In queste ore è tornato in auge quello di Marco Asensio, anche lui in scadenza con il Real Madrid e non certo di arrivare ad un accordo per il prolungamento di contratto. Se, come sembra, proprio Di Maria dovrebbe tornare al Rosario Central alla fine della stagione, allora la società bianconera andrebbe a puntare su Asensio.